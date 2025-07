Levante | Io anoressica? Non solo è falso ma è gravissimo per chi ne soffre Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi

Levante, voce sincera e coraggiosa, denuncia con fermezza l’insopportabile pressione sociale e il danno che gli insulti sul corpo possono causare alle giovani. Con parole forti, ricorda che i commenti malvagi sono espressione di una miseria interiore. In un mondo che troppo spesso giudica superficialmente, la cantante invita a riflettere e a promuovere rispetto e comprensione, affinché nessuna ragazza si senta sola o soffra in silenzio.

«I commenti sul corpo degli altri sono manifestazioni della miseria che ci si porta dentro». Così, Claudia Lagona, in arte Levante, ammonisce gli haters. Lo scrive nero su bianco a. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Levante: «Io anoressica? Non solo è falso, ma è gravissimo per chi ne soffre. Le ragazze si ammalano per la vostra ossessione di commentare i corpi»

