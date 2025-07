Repice a Radio Kiss Kiss | Non mi aspettavo nulla dall’Inter al Mondiale due le favorite per il prossimo Scudetto

Francesco Repice, noto voce del calcio italiano, si è espresso con sincerità e passione durante il suo intervento a Radio Kiss Kiss. Tra analisi sul Mondiale per Club e previsioni sulla corsa scudetto, il commentatore ha evidenziato come l’Inter non fosse tra le favorite e che, in vista del prossimo campionato, solo due squadre sembrano poter dominare la scena. Una prospettiva che invita a riflettere sul futuro del calcio italiano.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Francesco Repice ha affrontato molteplici argomenti. Dal Mondiale per Club alla lotta Scudetto del prossimo anno. Il celebre radiocronista sportivo Francesco Repice è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Il giornalista ha risposto ad alcune domande sul Mondiale per club – dove le uniche italiane Inter e Juventus sono uscite agli ottavi di finale – e lotta Scudetto del prossimo anno. Queste le parole di Repice. MONDIALE PER CLUB – «Io non mi attendevo nulla di particolarmente significativo né dalla Juventus e né dall'Inter. Si è trattato e si tratta, infatti, di un torneo in cui tanti giocatori sono arrivati spremuti e con nessuna energia nelle gambe».

