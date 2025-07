Natalità | Ali Organon ‘un piano stabile per fermare il calo delle nascite’

In un contesto globale di sfide demografiche, Kevin Ali, Ceo di Organon, sottolinea l'importanza di un piano stabile per invertire il calo delle nascite. Investire nella resilienza demografica diventa essenziale per assicurare un futuro sostenibile. Solo attraverso un impegno costante e strategie innovative possiamo sperare di cambiare il corso di questa crisi. La domanda ora è: quale sarà il prossimo passo per garantire un domani più promettente?

"È necessario investire in quella che definiamo 'resilienza demografica', ovvero la capacità di aumentare il tasso di fertilità. L'Italia non è sola: anche il resto del mondo sviluppato si trova in una situazione simile. Per affrontarla, è necessario un investimento costante". Così Kevin Ali, Ceo Organon, alla presentazione dello studio 'Valutazione dell'effetto dell'incremento della natalità'.

