Mauro Di Maggio show case esclusivo per Adnkronos

Nel suggestivo scenario del Palazzo dell’Informazione, Mauro Di Maggio ha incantato il pubblico di Adnkronos con un showcase esclusivo e intimo. Con la sua chitarra e una voce coinvolgente, il cantautore ha ripercorso i momenti più significativi della sua carriera, tra successi passati e nuove emozioni inedite. Un evento che ha celebrato la musica in tutta la sua autenticità, lasciando tutti con il desiderio di scoprire cosa riserverà il suo futuro artistico.

Il cantautore, ospite nel Palazzo dell’Informazione, ha regalato un live esclusivo, ripercorrendo la sua carriera musicale tra successi del passato e nuove produzioni. Accompagnato dalla sua chitarra, l’artista ha offerto un’intima e coinvolgente performance, interpretando alcuni dei suoi brani più amati. Dalla recente riedizione di ‘Surf nelle Vene’, brano del 2003 proposto in una nuova . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mauro Di Maggio, show case esclusivo per Adnkronos

