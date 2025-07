Sancho Juve c’è già il sì del giocatore! I bianconeri puntano al prestito ecco la richiesta del Manchester United Cifre e dettagli

La Juventus si prepara a rinforzarsi ulteriormente nella sessione di mercato, puntando ancora su nomi di rilievo come Jadon Sancho. Con l’accordo già in tasca con il giocatore e le richieste del Manchester United attentamente monitorate, i bianconeri si concentrano su un’operazione di prestito che potrebbe rivoluzionare il loro attacco. Ecco tutti i dettagli e le cifre di questa intrigante trattativa.

Sancho Juve, c’è giĂ il sì del giocatore! Le cifre richieste dal Manchester United per la cessione dell’esterno inglese. Gli aggiornamenti. La Juventus ha ufficialmente avviato la sua campagna di rafforzamento per la stagione 20252026, con il colpo Jonathan David giĂ messo a segno. Tuttavia, come sottolineato dall’esperto di mercato Luca Marchetti su TMW, il club bianconero non ha intenzione di fermarsi qui. La dirigenza sta lavorando su altre operazioni chiave per completare la rosa e costruire una squadra pronta a competere ai massimi livelli. Il mercato della Juve si concentra ora su due trattative fondamentali per il futuro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com