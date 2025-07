Pronostico Jarry-Fonseca | il derby è brasiliano

Il derby sudamericano tra Jarry e Fonseca promette emozioni calde e sfide avvincenti nel terzo turno di Wimbledon. Con Jarry in grande forma, forte di cinque vittorie consecutive, e Fonseca determinato a sorprenderti, questa partita sarà un vero spettacolo di tenacia e talento. Chi riuscirà a dominare il campo? Il pronostico si svelerà solo al termine di uno scontro avvincente, ma una cosa è certa: in questo match, il cuore latino farà la differenza.

Jarry-Fonseca è una partita valida per il terzo turno di Wimbledon: statistiche, orario, dove vederla e pronostico Cinque vittorie di fila per Nicolas Jarry. Il cileno, infatti, dopo una prima parte di 2025 da dimenticare totalmente, è arrivato fino al terzo turno accedendo dalle qualificazioni. Quindi il momento è particolarmente positivo. ContinuerĂ ? Difficile, perchĂ© andrĂ ad affrontare Fonseca, nel derby tutto sudamericano. (Lapresse) – Ilveggente.it Il brasiliano è oggettivamente almeno una spanna sopra il collega cileno. Due vittorie, altrettante vittorie, la prima in tre set la seconda in quattro.