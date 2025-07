Natalità | Sciattella Ceis-EeHta ‘denatalità frena l’economia servono riforme’

La denatalità in Italia continua a preoccupare, con il tasso di fecondità che nel 2024 si è attestato a soli 1,18 figli per donna, generando appena 370mila nascite. Secondo Paolo Sciattella del Ceis-EeHta, questa tendenza rischia di compromettere gravemente l’economia nazionale, con perdite fino a 482 miliardi di euro entro il 2050. È urgente intervenire con riforme mirate per invertire questa spirale negativa e garantire un futuro sostenibile.

"Nel 2024 il tasso di fecondità ha toccato 1,18 figli per donna, con appena 370mila nascite. Abbiamo simulato 3 scenari fino al 2050, in quello pessimistico il calo della natalità porterebbe a una perdita economica di 482 miliardi di euro, pari allo 0,8% del Pil ogni anno". Lo ha detto Paolo Sciattella, Ceis-EeHta, facoltà di .

