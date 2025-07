Nuovo accordo commerciale UE-Ucraina | von der Leyen esulta la Polonia storce il naso

L’accordo commerciale tra l’UE e l’Ucraina, appena siglato, segna una svolta cruciale nel panorama europeo. Mentre von der Leyen esulta per aver stabilizzato una situazione complessa, la Polonia mostra segnali di perplessità, preoccupata per le implicazioni sul settore agricolo e sulla propria economia. Un compromesso che cerca di bilanciare interessi diversi, ma che promette di essere al centro di nuovi dibattiti e sfide future.

L'accordo commerciale appena concluso dalla UE con Kiev regolarizza una situazione quasi sfuggita di mano. Infatti, sui prodotti agricoli importati liberamente dall'Ucraina Bruxelles aveva fatto infuriare diversi Paesi membri. Le nuove condizioni concordate sono meno sbilanciate verso un'integrazione di fatto dell'Ucraina senza prima farle rispettare i rigidi parametri UE. Rimane ancora perplessa la Polonia, che è fra gli Stati ad aver sofferto maggiormente l'eccessivo import di agroalimentari da Kiev. Accordo raggiunto. Il 30 giugno il Commissario europeo per il commercio Maroš Šef?ovi? e quello per l'agricoltura Christophe Hansen hanno annunciato il raggiungimento dell' accordo.

