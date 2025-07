Natalità | Rago Asl Roma 2 ‘accesso a Pma un investimento reale’

In un momento storico in cui la natalità finalmente occupa un ruolo prioritario nel dibattito pubblico, è fondamentale affrontare le sfide delle coppie infertili. Non basta investire legislazione ed economia: serve un impegno concreto e accessibile per tutti. Favorire l’accesso alla Procreazione Medicalmente Assistita rappresenta non solo una questione di giustizia sociale, ma anche una strategia vincente per il futuro del nostro Paese. Ecco perché il tema merita attenzione e azioni decise.

“La natalità è finalmente diventato un tema centrale anche per la politica. Ci sono investimenti legislativi ed economici, ma manca ancora un impegno concreto verso le coppie infertili. Favorire l’accesso equo alla Procreazione medicalmente assistita (Pma) non è solo un atto di giustizia sociale, ma un investimento reale nella natalità.” Così Rocco Rago, direttore dipartimento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Natalità: Rago (Asl Roma 2), ‘accesso a Pma un investimento reale’

In questa notizia si parla di: natalità - accesso - rago - roma

| Clicca Mi piace! Francesco Cossiga, 3 luglio 1985: Il giorno del giuramento di un Presidente fuori dagli schemi: #ILMONITO Un ricordo personale e il ritratto di un uomo che ha lasciato il segno nella storia della Repubblica italiana. Roma, L'articolo Francesco Vai su Facebook

Natalità: Rago (Asl Roma 2), ‘accesso a Pma un investimento reale’; Natalità: Rago (Asl Roma 2), ‘accesso a Pma un investimento reale’; Fertilità, Rago (Asl Roma 2): 'Equità accesso Pma sostiene crescita demografica'.