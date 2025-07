Diogo Jota il Liverpool ritira la maglia numero 20 in memoria del portoghese

maglia del Liverpool con passione e dedizione, lasciando un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi. Per onorare il suo ricordo, la società ha deciso di ritirare la maglia numero 20, un gesto simbolico che testimonia l'affetto e la stima eterna verso questo giovane talento scomparso troppo presto. La memoria di Diogo Jota continuerà a vivere, ispirando future generazioni di appassionati e calciatori.

Dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello minore, il Liverpool ha scritto messaggi profondamente toccanti, di incredulit√† per quanto avvenuto. Il portoghese aveva vestito la. 🔗 Leggi su Leggo.it ¬© Leggo.it - Diogo Jota, il Liverpool ritira la maglia numero 20 in memoria del portoghese

In questa notizia si parla di: diogo - jota - liverpool - portoghese

"Tutto questo non ha senso". Il toccante messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota - In un mare di ricordi e parole di conforto, il messaggio di Cristiano Ronaldo per Diogo Jota si distingue per il suo impatto toccante.

Anche Federico Chiesa ha ricordato con un messaggio Diogo Jota L'esterno italiano ha vissuto insieme al portoghese l'ultima meravigliosa stagione al Liverpool, conclusa con la conquista della Premier League ? #chiesa #federicochiesa #diogojota #live Vai su Facebook

#NEWS - #Calcio in lutto, Diogo Jota e il fratello André, anche lui calciatore, morti in un incidente stradale. L'attaccante del #Liverpool e della Nazionale portoghese, 28 anni, si era sposato da pochi giorni, con la compagna Rute Cardoso. Si erano conosciuti Vai su X

Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Il calciatore del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale; Morte Diogo Jota, Klopp: Ci dev'essere uno scopo, non lo vedo. Ronaldo: Non ha senso....

Morto Diogo Jota, il Liverpool conferma che la maglia numero 20 sarà ritirata in memoria del portoghese - Dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello minore, il Liverpool ha scritto messaggi profondamente toccanti, di incredulità per ... Secondo msn.com

Diogo Jota, il Liverpool conferma che la maglia numero 20 sarà immortalata in memoria del portoghese - Dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello minore, il Liverpool ha scritto messaggi profondamente toccanti, di incredulità per quanto avvenuto. Segnala msn.com