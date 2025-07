Kendall e Kylie Jenner in Toscana relax a Chiusdino nel lusso

immergersi nella pace della Toscana, scegliendo il tranquillo borgo di Chiusdino per un meritato relax. Circondate da paesaggi mozzafiato e un’atmosfera autentica, Kendall e Kylie Jenner dimostrano che anche le star più glamour apprezzano la semplicità e il lusso discreto della campagna italiana. Un vero e proprio rifugio di eleganza e serenità , lontano dal clamore del gossip, dove il tempo sembra fermarsi. E così, la loro fuga si trasforma in un inno alla bellezza senza tempo della Toscana.

CHIUSDINO (SI) – Dopo il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia, le sorelle Kendall e Kylie Jenner hanno scelto un’ambientazione completamente diversa per il loro momento di pausa: la campagna senese, autentica e silenziosa, lontana dalla mondanità . Icone globali dell’imprenditoria, della moda e dell’universo social, con un seguito complessivo che sfiora i 700 milioni di follower su Instagram, le due celebrità statunitensi hanno deciso di soggiornare a Borgo Santo Pietro, lussuoso resort a cinque stelle immerso tra le colline di Chiusdino, nel cuore della Toscana. Relax, famiglia e autenticità nella campagna toscana. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

