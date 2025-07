Raffaella Fico e Pia sul red carpet | una bellezza da sorelle

Raffaella Fico e Pia si sono presentate sul red carpet come due vere dive, incantando tutti con la loro eleganza e complicità. Madre e figlia, protagoniste di un momento indimenticabile nel suggestivo scenario dell’anfiteatro di Pompei, hanno dimostrato che la bellezza può essere anche un’affermazione di stile e affetto. Uno show di classe che ha lasciato il pubblico senza fiato, consolidando il loro ruolo di icone di charme e raffinatezza.

momenti di eleganza tra madre e figlia sul red carpet del concerto di andrea bocelli. In un’occasione speciale, Raffaella Fico e la sua giovane figlia Pia hanno catturato l’attenzione dei presenti e dei social media con un look coordinato e un’immagine che ha fatto il giro del web. La serata, dedicata al celebre tenore italiano Andrea Bocelli, si è svolta in una cornice suggestiva all’interno dell’anfiteatro di Pompei, dove musica e atmosfere magiche si sono fuse in un evento unico nel suo genere. una serata indimenticabile tra musica classica e stile impeccabile. L’evento ha visto l’esibizione di Andrea Bocelli accompagnato dall’Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That’s Napoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it