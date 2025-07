arrampicata sportiva torna di scena lo speed a cracovia italia ampiamente presente in polonia

L’itinerario della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva si arricchisce di emozioni e adrenalina con il ritorno dello speed a Cracovia, in Polonia. Dopo un intenso fine settimana a Innsbruck, dedicato al Boulder e al Lead, l’attenzione si sposta sulle pareti polacche, dove i migliori specialisti della velocità si sfideranno in una delle discipline più esaltanti e spettacolari. La scena internazionale torna a respirare energia pura...

