Bezos-Sanchez uno dei 27 abiti della sposa è stato rubato uno è andato a fuoco Il dietro le quinte | un' imbucata fa scattare l' allerta antiterrorismo

Tra abiti scomparsi, incendi e un’improbabile imbucata, il matrimonio da 30 milioni di Bezos Sanchez si trasforma in un vero spettacolo di tensione e sorprese. Mentre il movimento "No Bezos" alza la voce, gli imprevisti dietro le quinte fanno tremare anche le più solide cerimonie. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa favola sfumata? Scopriamolo insieme.

Non solo le proteste del movimento "No Bezos". Nel matrimonio da 30 milioni tra il patron di Amazon e la giornalista Lauren Sanchez non sono mancati gli imprevisti. E neanche. 🔗 Leggi su Leggo.it