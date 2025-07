Mestre il caso dell' Imam anti-Occidente arriva in Parlamento

Il caso dell'imam anti-occidente di Mestre scuote l'opinione pubblica: le sue dichiarazioni offensive contro le donne italiane e l’Occidente, insieme alla presenza di una moschea abusiva nel cuore della città, suscitano grande preoccupazione. Dopo l'interrogazione di Fratelli d’Italia al Ministro dell’Interno, si moltiplicano i segnali di disagio, culminando nel presidio organizzato dall’europarlamentare Anna Maria Cisint. La porta chiusa dell'ex supermercato diventa simbolo di un problema ormai esploso.

Le parole di odio di un imam - il bengalese Arif Mamud - contro le donne italiane, contro l’occidente, e una moschea abusiva - una delle tante- nel cuore di una città, Mestre. Dopo l'interrogazione di fratelli d’Italia al Ministro dell'interno, oggi il presidio organizzato dall'europarlamentare della Lega, Anna Maria Cisint. Non si apre la porta dell'ex supermercato trasformato in luogo di culto e preghiera. L'imam, sotto accusa per le sue posizioni integraliste, preferisce non farsi trovare, né rispondere alle accuse che gli sono state mosse. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Mestre, il caso dell'Imam anti-Occidente arriva in Parlamento.

In questa notizia si parla di: imam - mestre - occidente - caso

Mestre, il caso dell'Imam anti-Occidente arriva in Parlamento. E c'è il presidio davanti la moschea - A Mestre, il caso dell'imam anti-occidente ha acceso i riflettori sul delicato equilibrio tra libertà religiosa e rispetto dei valori.

Gravissimo A Mestre un altro Imam che odia l’Occidente: va espulso. Il mio intervento a TG4 #lega #patrioti Vai su X

Minacce a Mario Giordano in un video dall’ex Imam di Bologna, che era stato espulso per motivi di sicurezza dello Stato. Piena solidarietà a una voce libera e ‘Fuori dal Coro”. Uniti nella battaglia contro la sottomissione. #lega #fuoridalcoro Vai su Facebook

Mestre, il caso dell'Imam anti-Occidente arriva in Parlamento.; L’Imam che attacca Meloni e l’Occidente: il caso Arif Mahmud arriva in Parlamento; Controversie e parole d’odio: l’imam di Mestre e le accuse all’Occidente.

Controversie e parole d'odio: l'imam di Mestre e le accuse all'Occidente - Non crederai mai alle frasi pronunciate dall'imam Arif Mamud contro le donne italiane. Scrive notizie.it

Mestre, il caso dell'Imam anti-Occidente arriva in Parlamento. E c'è il presidio davanti la moschea - Non si apre la porta dell'ex supermercato trasformato in luogo di culto e preghiera. Segnala msn.com