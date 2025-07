‘Eco festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti’ | presentata a Roma la terza

A Roma è stata presentata la terza edizione di Eco, il Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, un evento imperdibile che riunisce pubblici e privati per plasmare il futuro urbano. Con il patrocinio di Anci, questa manifestazione si propone di essere un punto di riferimento nel settore, promuovendo soluzioni innovative e dialogo tra stakeholder. Scopri come Eco sta trasformando le nostre città in ambienti più sostenibili e intelligenti...

