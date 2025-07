Arriva l' età dell' Oro degli Usa Approvata la maxi legge di bilancio voluta da Trump

L'ET224 dell'oro degli USA rappresenta un nuovo capitolo economico, con l’approvazione della maxi legge di bilancio voluta dall’ex presidente Trump. Un risultato raggiunto con fatica, tra festeggiamenti dei Repubblicani e critiche di alcuni membri del partito, che riflette le tensioni e le sfide del panorama politico americano. Questa decisione potrebbe avere ripercussioni significative sui mercati e sulla politica fiscale degli Stati Uniti nei prossimi mesi.

La legge di bilancio di Trump passa con un margine ristretto, tra i festeggiamenti dei Repubblicani e il dissenso di alcuni membri del partito.

