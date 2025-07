Lorenzo Sonego prosegue la cavalcata e avanza al 3° turno a Wimbledon | piegato il tenace Basilashvili

Lorenzo Sonego continua a sorprendere a Wimbledon, dimostrando carattere e determinazione nel superare un avversario difficile come Basilashvili. Con una vittoria in quattro set e un tie-break decisivo, il tennista piemontese si guadagna il terzo turno, vendicando Lorenzo Musetti e confermando il suo stato di forma. Ora Sonego guarda avanti, pronto a sorprendere ancora: la sua grinta potrebbe portarlo lontano nel torneo.

Lorenzo Sonego vendica Lorenzo Musetti e si guadagna il terzo turno a Wimbledon. Il tennista piemontese ha superato il georgiano Nikoloz Basilashvili, che aveva battuto all'esordio il toscano, in quattro set con il punteggio di 6-1 6-3 6-7 7-6 in tre ore e due minuti di gioco. Una buona prestazione di Sonego, con la preoccupazione del problema fisico nel finale, con la vittoria del tie-break nel quarto set decisamente fondamentale. Adesso Sonego affronterà l'americano Brandon Nakashima, che ha vinto il derby con il connazionale Reilly Opelka. Sicuramente un match complicato, ma comunque anche un'occasione di tornare agli ottavi per il nativo di Torino.