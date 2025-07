Temptation Island 2025 chi sono Simone e Sonia B e perché partecipano | Video Witty Tv

Temptation Island 2025 si prepara a sorprendere, e tra i protagonisti troviamo Simone e Sonia B., una coppia di lunga data che desidera rinnovare il proprio rapporto. Dopo sei anni insieme, hanno deciso di mettersi in gioco per capire se il loro amore può rinascere o se è giunto il momento di prendere strade diverse. Curiosi di scoprire di più? Ecco il loro video su Witty TV.

Simone e Sonia B. sono una delle coppie che partecipa a Temptation Island 2025. Simone e Sonia stanno insieme da 6 anni ma la loro relazione non li soddisfa più. A chiamare al programma è stato Simone: “ Voglio capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e col passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”. Conosciamoli meglio. Ecco il video Witty tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, chi sono Simone e Sonia B. e perché partecipano | Video Witty Tv

