Wimbledon 2025 Jannik Sinner | Bisogna rimanere concentrati ed alzare il livello perché ci sono state tante sorprese

Wimbledon 2025 si sta rivelando un torneo ricco di sorprese e sfide emozionanti. Jannik Sinner ha mostrato tutta la sua determinazione battendo l'australiano Vukic in tre set, ma sa che per avanzare bisogna mantenere alta la concentrazione e migliorare ancora. L’azzurro, soddisfatto del suo rendimento, sottolinea l'importanza di restare lucido di fronte a avversari sempre più temibili. Il numero 1...

Jannik Sinner ha battuto l'australiano Aleksandar Vukic in tre set, con lo score di 6-1 6-1 6-3, nel secondo turno del tabellone di singolare maschile di Wimbledon: L' analisi a caldo dell'azzurro: " Sono molto contento oggi, giocare contro di lui è davvero molto difficile, ha un servizio potentissimo. Ho cercato di rispondere a più palle possibile, cercando di essere solido sulla linea di fondo, ma ho faticato un po' a chiudere ". Il numero 1 del seeding ringrazia poi il pubblico presente: " Sono molto contento, il Campo Centrale è un posto davvero speciale. Grazie a tutti per essere rimasti, so che è stata una giornata lunga.

