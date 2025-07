Caldo venerdì 20 città da bollino rosso Temporali dal week-end LIVE

L'estate italiana si accende con temperature da record, portando il bollino rosso e un’ondata di calore che mette a dura prova cittadini e lavoratori. I pronto soccorso segnano un aumento del 20% di ingressi, mentre le autorità stringono accordi per tutelare chi lavora sotto il sole cocente. E mentre il weekend promette temporali e maltempo, restiamo aggiornati per affrontare al meglio questa sfida estiva, proteggendo la nostra salute e sicurezza.

Prosegue l'ondata di calore, provocata dall’anticiclone africano. I pronto soccorso registrano il 20% di ingressi in più. Firmato il protocollo quadro tra ministero del Lavoro, imprese e sindacati per contenere i rischi sul lavoro con il termometro rovente. Maltempo in arrivo nel fine settimana. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it