Si è spento a 87 anni il professor Mario Bigazzi Medico endocrinologo e fondatore di Prosperius

Addio a un gigante dell'endocrinologia italiana: il professor Mario Bigazzi, 87 anni, fondatore di Prosperius e pioniere nel suo campo. La sua visione innovativa ha rivoluzionato l’assistenza medica e lasciato un’impronta indelebile nella ricerca scientifica. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per la comunità medica e per tutti coloro che hanno beneficiato del suo lavoro. La sua eredità continuerà a ispirare future generazioni di medici e ricercatori.

Firenze, 4 luglio 2025 – È morto, dopo una lunga malattia, Mario Bigazzi, 87 anni, medico endocrinologo fondatore dell' istituto Prosperius. Lascia la moglie, quattro figli e otto nipoti. Nel 1973, al ritorno dagli Stati Uniti, il professor Bigazzi sentì l'esigenza, per continuare le proprie ricerche ormonali e allo stesso tempo offrire ai pazienti servizi innovativi e spesso ancora sconosciuti in Italia, di realizzare Prosperius, un Centro Diagnostico esclusivamente dedicato alle nuove tecnologie emergenti e innovative. Seguendo questa intuizione, installò per primo una TC total body (seconda in Europa) e in seguito macchinari per ecografia, RM, Genetica medica e molti altri.