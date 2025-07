Wimbledon passa anche Sonego | battuto il georgiano Basilashvili Cinque italiani al terzo turno | è record

Wimbledon si conferma teatro di successi italiani: anche Lorenzo Sonego si qualifica al terzo turno, battendo il georgiano Basilashvili in quattro emozionanti set. Con ora cinque azzurri ancora in gioco, il tricolore si conferma protagonista nel prestigioso Slam londinese, segnando un record storico. Un'onda di entusiasmo e speranza attraversa gli appassionati di tennis italiani, pronti a tifare per il prossimo capitolo di questa straordinaria avventura.

Anche Lorenzo Sonego avanza al terzo turno di Wimbledon. Il numero 47 del mondo, ha battuto in quattro set (6-1, 6-3, 6-7 (3), 7-6 (4)) il georgiano Nikoloz Basilashvili, posizione 126 del ranking Atp, che al primo turno aveva eliminato un altro azzurro, Lorenzo Musetti. Ad attendere il tennista torinese ora c’è lo statunitense Brandon Nakashima, numero 34. Con Sonego sono cinque gli italiani al terzo turno dello Slam londinese, risultato mai raggiunto nella storia del nostro tennis: oltre al numero uno al mondo Jannik Sinner ( che ha superato senza problemi l’australiano Aleksandar Vukic ), nei match di giovedì si sono qualificati per la prima volta anche Flavio Cobolli (numero 22 al mondo) e Luciano Darderi (numero 54), aggiungendosi al 24enne Mattia Bellucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Wimbledon, passa anche Sonego: battuto il georgiano Basilashvili. Cinque italiani al terzo turno: è record

In questa notizia si parla di: turno - terzo - sonego - wimbledon

Pesi, il ternano Alessio Vincioni è d’oro al terzo turno dell’Open regionale delle Marche - Grande successo per il ternano Alessio Vincioni, che ha conquistato la medaglia d’oro al terzo turno dell’Open regionale delle Marche.

Cobolli al terzo turno di Wimbledon, aspettando i match di Sinner e Sonego Vai su X

Clamoroso colpo di scena a Wimbledon: Musetti esce subito dallo Slam inglese, con Basilashvili che si aggiudica primo, terzo e quarto set Al secondo turno il tennista georgiano sfiderĂ Sonego #Tuttosport #Wimbl Vai su Facebook

Wimbledon in diretta: Sonego, Cobolli, Darderi e Cocciaretto al 3° turno. Avanti anche Djokovic; Wimbledon, i risultati degli italiani: Cobolli, Darderi e Sonego al 3° turno; Wimbledon 2025: Sinner e Sonego volano al terzo turno, Italia protagonista.

Wimbledon: Sinner avanza facile. Al terzo turno anche Sonego, Cobolli, Darderi, Bellucci e Cocciaretto - Cinque italiani al terzo turno di Wimbledon, sei pescando anche nel tabellone femminile: capitanata da Jannik Sinner, che travolge l'avversario di giornata, la spedizione azzurra è protagonista nel ... Si legge su ansa.it

Wimbledon, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego volano al terzo turno - Due Azzurri, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono volati al terzo turno ... Secondo msn.com