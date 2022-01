Francesco Paolantoni | profilo Facebook sospeso | “Alcuni eleganti no vax mi hanno segnalato per molestie e bullismo”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “È scaduta la lunga sospensione che mi ha datodietro la segnalazione dino vax per. Sono bullo e molesto”.‘bloccato’, come spiega lui stesso con sarcasmo in un video postato alla fine del “divieto di pubblicazione”. Il comico è abituato a dire quello che pensa e ad esprimere le sue posizioni: “Quel che penso va accettato alla pari di come rispetto il pensiero degli altri. Invece mi è arrivata addosso una valanga di insulti e di messaggi violenti – spiega intervistato dal Corriere della Sera – A qualcuno ho replicato con un pizzico di ironia e sarcasmo. A qualche altro ho risposto per le rime”. Si definisce vittima di “un paradosso social” perché a quel puntoha deciso di bloccare lui e aggiunge che ...

Per un intero meseha avuto il profilo Facebook bloccato. Il comico in seguito a dei suoi video divertenti sui no - vax è stato segnalato e il giudice gli ha revocato l'uso del ...Ma si vince qualche cosa a dire dove è nata la bombetta o se è nato prima l'uovo o la gallina? Così direbbe. Non ci siamo chiesti mai dove sono nati gli spaghetti alla Carbonara ...Il comico e attore napoletano ha avuto l'account di Facebook sospeso per un mese il motivo lo racconta lui stesso in un video, dopo la riattivazione del profilo ...“Sono stato segnalato agli amministratori di Facebook e siccome è un algoritmo che valuta e decide, senza naturalmente poter tenere conto delle diverse posizioni, mi è stato b ...