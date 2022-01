Firenze, tassista prende a calci e pugni una ragazza in piazza Santa Trinita. Sui social le immagini choc (Di venerdì 14 gennaio 2022) Follia a Firenze . Un tassista la sera di giovedì 13 gennaio ha picchiato una ragazza in pieno centro. L'uomo, di fianco alla sua auto, parcheggiata in piazza Santa Trinita, ha prima tirato un calcio ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Follia a. Unla sera di giovedì 13 gennaio ha picchiato unain pieno centro. L'uomo, di fianco alla sua auto, parcheggiata in, ha prima tirato uno ...

pisquopisquano : @Corriere L’ ottimo biglietto da visita per l’Italia #ilpeggio #tassista #firenze - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Firenze, tassista aggredisce turista americana: calci e schiaffi alla ragazza - Il video delle violenze - azzurrantonella : RT @Corriere: Firenze, tassista aggredisce turista americana: calci e schiaffi alla ragazza - Il video delle violenze - Corriere : Firenze, tassista aggredisce turista americana: calci e schiaffi alla ragazza - Il video delle violenze - NonOriana : #Firenze è famosa per il comportamento poco composto delle giovani ricche statunitensi in città per 'motivi di stud… -