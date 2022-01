Emma: “Sono felice e onorata di averla al mio fianco a Sanremo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica“, ha raccontato Emma in un post su Instagram. A 10 anni esatti dalla vittoria con il brano “Non è l’Inferno”, Emma, dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) “Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me anon ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme.dial mioin questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica“, ha raccontatoin un post su Instagram. A 10 anni esatti dalla vittoria con il brano “Non è l’Inferno”,, dopo aver co-condotto il Festival dinel 2015 con Carlo Conti ed aver calcato più volte il palco del ...

