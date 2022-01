Doc-Nelle tue mani | è morto Lorenzo | il vero motivo dell’addio di Gianmarco Saurino

Advertising

RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - fanpage : Un grande successo, qualcosa di epico: #DocNelleTueMani2 fa il botto ed esordisce con 7 milioni di telespettatori - Raiofficialnews : Torna il Dottor Andrea Fanti: @DOCNelleTueMani, la seconda stagione, da giovedì #13gennaio in prima visione su… - Chicomesol : RT @Webl0g: DOC– Nelle tue mani 2: è boom di ascolti per l’esordio della seconda stagione - flaviatorreti : Che successone DOC ( NELLE TUE MANI ) ritorna con 30,4% e 7 milioni di telespettatori. Io vi amo ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

boom di ascolti per la prima serata ditue mani 2 , nuova stagione della serie sul dottor Andrea Fanti (Luca Argentero) ispirata a una storia vera. Sono stati, infatti, più di 7 milioni gli spettatori che hanno seguito il ...Chi attendeva il ritorno di 'tue mani', la fiction cult con Luca Argentero non è rimasto deluso. Sono stati talmente tanti gli spunti dei primi due episodi che non ci si è annoiati di sicuro. Su tutti l'irrompere ...Dopo l’esordio della prima puntata di Doc-Nelle tue mani 2 un evento in particolare ha scosso i numerosi fan della serie. Non si parla d’altro oggi che di Lorenzo morto in Doc 2 su cui non era ...LA SPOSA, la nuova fiction di Rai 1 da domenica 16 gennaio Dopo il successo di ascolti di Mina Settembre, Serena Rossi torna nel prime time di Rai 1 - da ...