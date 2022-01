Dayane Mello nega tutto: "Non ho subito molestie" (Di venerdì 14 gennaio 2022) La modella brasiliana ha parlato, per la prima volta in tv, delle presunte violenze subite in un reality brasiliano. E le ha negate. "Ero cosciente, molte persone hanno strumentalizzato" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 gennaio 2022) La modella brasiliana ha parlato, per la prima volta in tv, delle presunte violenze subite in un reality brasiliano. E le hate. "Ero cosciente, molte persone hanno strumentalizzato"

Advertising

fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - choicedayy : RT @Iucascomenta: DAYANE MELLO CONFIRMADISSIMA NO BBB22 SOCORRO - MariaSperling2 : RT @Iucascomenta: DAYANE MELLO CONFIRMADISSIMA NO BBB22 SOCORRO - Najara20140441 : RT @Iucascomenta: DAYANE MELLO CONFIRMADISSIMA NO BBB22 SOCORRO - edugalodoido131 : RT @Iucascomenta: DAYANE MELLO CONFIRMADISSIMA NO BBB22 SOCORRO -