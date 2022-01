David Sassoli: funerali di un politico al di là delle ideologie (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sono svolti in mattinata i funerali di Stato di Sassoli, ex giornalista e presidente del Parlamento europeo. Presenti le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue von der Leyen e Michel. I funerali di Sassoli Si sono svolti stamattina alle 12 nella basilica di Santa Maria degli Leggi su periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si sono svolti in mattinata idi Stato di, ex giornalista e presidente del Parlamento europeo. Presenti le più alte cariche dello Stato e i presidenti della Commissione e del Consiglio Ue von der Leyen e Michel. IdiSi sono svolti stamattina alle 12 nella basilica di Santa Maria degli

Europarl_IT : In diretta dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, i funerali di Stato del Presidente Dav… - fattoquotidiano : David Sassoli, indagini dei carabinieri sulle offese sui social dei no vax. La Procura di Roma aprirà un fascicolo - martaottaviani : Vedo le foto dì molti politici mente rendono omaggio al feretro di David ??#Sassoli. Scatti interpretati non come mo… - ivic00633480 : RT @NinoAiello7: Ricordare David Sassoli senza la solita vanità personale - Alex__Bardi : David Sassoli presunta morte per Covid ma due dosi vaccino -