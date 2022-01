Damiano David, lo sfogo: “Parlate troppo, non sono un giocattolo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Damiano David non ha gradito alcuni dei rumor in circolazione sul suo conto e su quello della fidanzata, Giorgia Soleri, con cui – secondo l’indiscrezione più insistente – starebbe vivendo un periodo di crisi. Il frontman dei Maneskin ha rotto il silenzio via social. Damiano David: lo sfogo Damiano David ha affidato a un post su Twitter il suo sfogo contro i gossip che avrebbero investito la sua vita privata: “Mi sono davvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlando troppo. sono un essere umano, non un giocattolo dannato”, ha tuonato il cantante che, del resto, è sempre stato restio a condividere i retroscena della sua privacy con il grande pubblico. I ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 gennaio 2022)non ha gradito alcuni dei rumor in circolazione sul suo conto e su quello della fidanzata, Giorgia Soleri, con cui – secondo l’indiscrezione più insistente – starebbe vivendo un periodo di crisi. Il frontman dei Maneskin ha rotto il silenzio via social.: loha affidato a un post su Twitter il suocontro i gossip che avrebbero investito la sua vita privata: “Midavvero stancato negli ultimi giorni, voi persone state decisamente parlandoun essere umano, non undannato”, ha tuonato il cantante che, del resto, è sempre stato restio a condividere i retroscena della sua privacy con il grande pubblico. I ...

