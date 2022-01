Cristiano Ronaldo pessimista: “Sarà difficile riuscire a farlo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo ha rilasciato un’intervista a ESPN Brasil, parlando del momento attuale con il suo Manchester United e concentrandosi anche sul playoff mondiale con il suo Portogallo, che lo vedrà scontrarsi prima con la Turchia ed eventualmente la vincente di Italia-Macedonia del Nord. Ronaldo Portogallo United“Nel calcio, come nella vita attraversiamo tutti dei momento difficili, ma ciò che conta è avere la capacità di superarli. E noi sappiamo che avremo dei confronti molto difficili, il primo dei quali contro la Turchia. Se vinceremo, credo che poi troveremo l’Italia. Vedremo, ma so che a marzo ci faremo trovare ben preparati: Sarà una battaglia, e una grande sfida da gustare per i tifosi. Spero che il Manchester United possa raggiungere il livello ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022)ha rilasciato un’intervista a ESPN Brasil, parlando del momento attuale con il suo Manchester United e concentrandosi anche sul playoff mondiale con il suo Portogallo, che lo vedrà scontrarsi prima con la Turchia ed eventualmente la vincente di Italia-Macedonia del Nord.Portogallo United“Nel calcio, come nella vita attraversiamo tutti dei momento difficili, ma ciò che conta è avere la capacità di superarli. E noi sappiamo che avremo dei confronti molto difficili, il primo dei quali contro la Turchia. Se vinceremo, credo che poi troveremo l’Italia. Vedremo, ma so che a marzo ci faremo trovare ben preparati:una battaglia, e una grande sfida da gustare per i tifosi. Spero che il Manchester United possa raggiungere il livello ...

