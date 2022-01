Covid, Crisanti: "Ad Alzano a febbraio 2020 oltre 100 contagi" (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando fu scoperto il paziente Uno positivo al Covid all'ospedale di Codogno (Lodi), nel febbraio 2020, nell'ospedale di Alzano (Bergamo) c'erano "gia' un centinaio di contagiati" dal virus. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 gennaio 2022) Quando fu scoperto il paziente Uno positivo alall'ospedale di Codogno (Lodi), nel, nell'ospedale di(Bergamo) c'erano "gia' un centinaio diati" dal virus. Lo ha ...

