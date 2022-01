Can Yaman ormai se ne deve fare una ragione: dimenticato definitivamente (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex fidanzata di Can Yaman lo ha dimenticato definitivamente? Per tutta l’estate non si è fatto che parlare di loro e a quanto pare adesso, secondo alcune indiscrezioni, la donna sarebbe stata ‘beccata’ tra le braccia di un altro uomo. Ecco di chi si tratta. Can Yaman-AltranotiziaA quanto pare l’ex partner del bel Can Yaman ha incontrato un nuovo amore e lo ha dimenticato definitivamente. Di chi stiamo parlando? Dell’amatissimo volto di Dazn che a quanto pare ha un nuovo fidanzato. Scopriamo di chi si tratta. Can Yaman, la sua ex lo ha dimenticato? Il bellissimo attore turco Can Yaman nato a Istanbul, ha origini albanesi, e prima di diventare l’attore famoso che tutti oggi conosciamo era un ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) L’ex fidanzata di Canlo ha? Per tutta l’estate non si è fatto che parlare di loro e a quanto pare adesso, secondo alcune indiscrezioni, la donna sarebbe stata ‘beccata’ tra le braccia di un altro uomo. Ecco di chi si tratta. Can-AltranotiziaA quanto pare l’ex partner del bel Canha incontrato un nuovo amore e lo ha. Di chi stiamo parlando? Dell’amatissimo volto di Dazn che a quanto pare ha un nuovo fidanzato. Scopriamo di chi si tratta. Can, la sua ex lo ha? Il bellissimo attore turco Cannato a Istanbul, ha origini albanesi, e prima di diventare l’attore famoso che tutti oggi conosciamo era un ...

Advertising

fanpage : Le voci sulla partecipazione di Can Yaman a #Sanremo2022 negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti. - BHaitam1 : RT @361_magazine: Per il terzo anno consecutivo a C'è posta per te arriva l'attore internazionale Can Yaman - 361_magazine : Per il terzo anno consecutivo a C'è posta per te arriva l'attore internazionale Can Yaman - danielaco78 : RT @CanyamanLe: Can Yaman e Francesca Chillemi tornano a Civita Castellana per le riprese di 'Viola come il mare' | Newtuscia Italia #CanY… - CyPaoletta : RT @M0NIETTA: ?? #CanYaman e #FrancescaChillemi a Civita Castellana. Si gira la fiction 'Viola come il mare' #ViolaComeIlMare #LuxVide https… -