Calciomercato Lazio, Muriqi verso la cessione: futuro in Inghilterra per l’attaccante (Di venerdì 14 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: Muriqi sarebbe vicino alla cessione. Piace in Inghilterra Potrebbe proseguire in Inghilterra il percorso calcistico di Vedat Muriqi, attaccante kosovaro in uscita dalla Lazio dopo un anno e mezzo da dimenticare. Dalla Turchia, come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rilanciano con forza l’ipotesi di un suo trasferimento imminente al West Bromwich in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. In corsa per l’attaccante ci sono anche Hull City e Leeds. La sua uscita resta fondamentale per cercare di sbloccare il mercato in entrata, con Sarri che si aspetta sempre un vice Immobile di livello. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 gennaio 2022)sarebbe vicino alla. Piace inPotrebbe proseguire inil percorso calcistico di Vedat, attaccante kosovaro in uscita dalladopo un anno e mezzo da dimenticare. Dalla Turchia, come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rilanciano con forza l’ipotesi di un suo trasferimento imminente al West Bromwich in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni di euro. In corsa perci sono anche Hull City e Leeds. La sua uscita resta fondamentale per cercare di sbloccare il mercato in entrata, con Sarri che si aspetta sempre un vice Immobile di livello. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU...

