Boxe, Mohammed Obbadi vs Jade Bornea stanotte in tv: orario e streaming eliminatoria IBF supermosca (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutto pronto per un match fondamentale per il pugilato italiano. Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio (intorno alle 04:00, orario italiano) Mohammed Obbadi (22-1) sfiderà il filippino Jade Bornea (16-0) all'Auditorio Jacales di Monterrey (Messico) per l'eliminatoria ufficiale per il titolo Mondiale IBF dei supermosca. Su dodici riprese, i due pugili si sfideranno per guadagnare lo status di sfidante ufficiale del campione in carica, Jerwin Ancajas (33-1-2). L'evento potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma FightStars.tv. Quale sarà l'esito dell'incontro? Non resta che aspettare e incrociare le dita. Un nuovo capitolo della Boxe italiana può essere scritto. SportFace.

