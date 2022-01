Bimba di 3 anni precipita dal quarto piano di un palazzo: dramma a Torino, indaga la polizia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tragedia a Torino, dove una Bimba di 3 anni è precipitata dal quarto piano di un palazzo. Secondo quando emerso, la piccola avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico e sarebbe deceduta poche ore dopo il ricovero. Nella notte sarebbe stata sottoposta a un intervento presso l’ospedale infantile Regina Margherita, ma tutti i tentativi dei medici si sarebbero rivelati vani. Bimba di 3 anni precipita dal quarto piano di un palazzo a Torino La bambina sarebbe morta questa mattina, riporta l’Ansa, poche ore dopo essere stata soccorsa e trasferita al Regina Margherita in condizioni che, da subito, sarebbero apparse disperate. La piccola avrebbe ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tragedia a, dove unadi 3ta daldi un. Secondo quando emerso, la piccola avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico e sarebbe deceduta poche ore dopo il ricovero. Nella notte sarebbe stata sottoposta a un intervento presso l’ospedale infantile Regina Margherita, ma tutti i tentativi dei medici si sarebbero rivelati vani.di 3daldi unLa bambina sarebbe morta questa mattina, riporta l’Ansa, poche ore dopo essere stata soccorsa e trasferita al Regina Margherita in condizioni che, da subito, sarebbero apparse disperate. La piccola avrebbe ...

