Advertising

infoitestero : Covid, Biden: «Distribuiremo un miliardo di test anti-Covid gratuitamente» -

Ultime Notizie dalla rete : Biden Distribuiremo

Agenzia ANSA

..., cosi', un miliardo di test anti - Covid gratuitamente. So, anche, che per alcuni ... Cosi', il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha annunciato una delle iniziative per fronteggiare ...'Se tutto va come previsto, la prossima settimana lanceremo un sito web dove potrete ordinare test gratuiti che vi verranno spediti a ..."La prossima settimana annunceremo le misure per rendere le mascherine di alta qualità disponibili gratuitamente e lanceremo un sito web dove si potranno ordinare test gratuiti che vi verranno spediti ...