Benevento | ufficiale anche la firma di Forte

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo quella di Farias, sancita dalla Lega, è arrivatal’ufficialità dell’acquisto di Francesco. Ilcompleta così un doppio colpo in attacco che getta un parziale colpo di spugna sul caso Lapadula. L’ormai ex attaccante del Venezia ieri aveva prima salutato con una lettera d’addio i tifosi lagunari e poi aveva raggiunto il Sannio recandosi al Ciro Vigorito per assistere alla sfida tra i giallorossi e il Monza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto, di seguito il comunicatodiramato dal club sannita: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Francesco ...

Advertising

sportli26181512 : Venezia, UFFICIALE Forte al Benevento: la formula: 'Francesco Forte è giallorosso'. Lo annuncia il Benevento a cara… - CalcioNews24 : #Forte al #Benevento: tutti i dettagli ?? - psb_original : UFFICIALE - Francesco Forte è un nuovo giocatore del Benevento #SerieB - ottopagine : Benevento, ufficiale: Forte è giallorosso #Benevento - anteprima24 : ** ##Benevento, ufficiale anche l'acquisto di #Forte ** -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ufficiale

Calciomercato.com

...lascia Palazzo San Francesco per ricoprire lo stesso incarico presso il Municipio di. A ... Iscriviti al nostro gruppo FacebookisNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti ...Commenta per primo Nuova avventura in Italia per il centrocampista del Venezia Steinn Bjarkason, che giocherà la seconda parte di stagione in prestito al. A confermarlo è una notadel club arancioneroverde: 'Venezia FC comunica che è stato definito il passaggio del centrocampista della nazionale islandese Under 21 Bjarki Steinn ...Ecco il comunicato del club veneziano: "Il Venezia comunica la cessione temporanea con obbligo di riscatto dell'attaccante Francesco Forte al Benevento. La scorsa stagione Forte ha scritto una pagina ...Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia FC per l’acquisizione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.