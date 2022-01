Beach volley, Simone Di Tommaso, allenatore di Nicolai/Cottafava: “Per Parigi 2024 sarà battaglia” (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ stato giocatore, prima, allenatore di atlete di gran spessore quali Michieletto e Costantini, poi, ed oggi è stato scelto come coach della neo coppia della Nazionale Italiana di Beach volley maschile, Nicolai/Cottafava. Pescarese, 40 anni da compiere a maggio, Simone Di Tommaso sarà a capo del progetto che vedrà coinvolto il pluri-medagliato Paolo Nicolai ed il talentuoso Samuele Cottafava. Il team, quasi tutto abruzzese, si allenerà sulla sabbia del litorale adriatico di Pescara e sarà una delle tre coppie azzurre (Lupo-Ranghieri e Carambula-Rossi, ndr) che tenteranno la scalata alle prime 24 coppie del ranking mondiale per poter tentare di accedere così alle prossime Olimpiadi che si svolgeranno a ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) E’ stato giocatore, prima,di atlete di gran spessore quali Michieletto e Costantini, poi, ed oggi è stato scelto come coach della neo coppia della Nazionale Italiana dimaschile,. Pescarese, 40 anni da compiere a maggio,Dia capo del progetto che vedrà coinvolto il pluri-medagliato Paoloed il talentuoso Samuele. Il team, quasi tutto abruzzese, si allenerà sulla sabbia del litorale adriatico di Pescara euna delle tre coppie azzurre (Lupo-Ranghieri e Carambula-Rossi, ndr) che tenteranno la scalata alle prime 24 coppie del ranking mondiale per poter tentare di accedere così alle prossime Olimpiadi che si svolgeranno a ...

