Atti persecutori, divieto di avvicinamento per un 60enne di Castel Baronia (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastel Baronia (Av) – A seguito di una mirata ed articolata Attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Castel Baronia (AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un sessantenne di Castel Baronia Attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di Atti persecutori. Le indagini, avviate nel mese di maggio 2021 e conclusesi nel mese di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – A seguito di una mirata ed articolatavità d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di(AV) hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare deldialla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un sessantenne dinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di. Le indagini, avviate nel mese di maggio 2021 e conclusesi nel mese di ...

