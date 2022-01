Ancora non funziona NoiPA nell’area riservata: assistenza per cedolino e SPID (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono Ancora segnalazioni, secondo cui non funziona NoiPA oggi 14 gennaio. Argomento che abbiamo trattato già nei giorni scorsi sul nostro magazine, in relazione a coloro che hanno lamentato la presenza di anomalie al momento dell’accesso alla piattaforma per visualizzare il cedolino. Senza dimenticare chi sta riscontrando difficoltà con lo SPID. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione, con alcuni feedback ufficiali che potrebbero tornarvi utili sul fronte dell’assistenza. Non funziona NoiPA nell’area riservata: come approcciare l’assistenza per cedolino e SPID Andiamo con ordine. A coloro che hanno difficoltà nella visualizzazione del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sonosegnalazioni, secondo cui nonoggi 14 gennaio. Argomento che abbiamo trattato già nei giorni scorsi sul nostro magazine, in relazione a coloro che hanno lamentato la presenza di anomalie al momento dell’accesso alla piattaforma per visualizzare il. Senza dimenticare chi sta riscontrando difficoltà con lo. Dunque, proviamo a fare il punto della situazione, con alcuni feedback ufficiali che potrebbero tornarvi utili sul fronte dell’. Non: come approcciare l’perAndiamo con ordine. A coloro che hanno difficoltà nella visualizzazione del ...

Advertising

borghi_claudio : Fatemi capire: noi siamo in mano a costui che viene smentito dagli stessi membri del 'suo' cts e che voleva portarc… - AlexBazzaro : Dopo le dichiarazione di Oms ed Ema perché non ho ancora letto le scuse e conseguenti dimissioni dei membri del Cts? #vaccini - BentivogliMarco : Ho conosciuto #DavidSassoli nel 2014 durante la vertenza ThyssenKrupp Ast di Terni. Seguì quella e molte altre ver… - busetti_mirko : Terza dose fatta, non ho ancora capito da quale dose partono i due anni prima del decesso... - GeomLomasto : @4everAnnina ne restano ancora di partite IVA in Italia? Schhhh non fatelo sentire a draghi e al suo governo dei migliori, zitti!! -