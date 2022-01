Alphonso Davies, miocardite dopo il Covid-19: il calciatore costretto a fermarsi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Bayern Monaco dovrà rinunciare a Alphonso Davies, al calciatore canadese è stata riscontrata una leggera miocardite. “Alphonso Davies dovrà rimanere fuori alcune settimane perché dopo la sua positività al Covid-19, gli è stata rilevata una leggera miocardite. Nulla di drammatico, ma dovrà osservare un periodo di riposo”, è quanto dichiarato in conferenza stampa dal tecnico dei bavaresi Jules Nagelsmann. Il tecnico ha comunicato che non vi è alcuna certezza di correlazione tra il problema riscontrato da Davies e la recente positività al Covid. “Non sappiamo con certezza se questo problema sia stato influenzato dalla recente positività al Covid. C’è questa possibilità ma non vi è ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Bayern Monaco dovrà rinunciare a, alcanadese è stata riscontrata una leggera. “dovrà rimanere fuori alcune settimane perchéla sua positività al-19, gli è stata rilevata una leggera. Nulla di drammatico, ma dovrà osservare un periodo di riposo”, è quanto dichiarato in conferenza stampa dal tecnico dei bavaresi Jules Nagelsmann. Il tecnico ha comunicato che non vi è alcuna certezza di correlazione tra il problema riscontrato dae la recente positività al. “Non sappiamo con certezza se questo problema sia stato influenzato dalla recente positività al. C’è questa possibilità ma non vi è ...

