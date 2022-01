Alberto e Speranza di “Temptation Island” al capolinea | saltano le nozze

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Niente matrimonio perMaritato eCapasso, la coppia napoletana protagonista dell’edizione 2020 di “”. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati via Instagram, spiegando di essere arrivati alla decisione di comune accordo. “Abbiamo deciso che la migliore soluzione per entrambi è restare da soli!”, ha annunciatoai suoi follower, ma poco dopo ha tirato una frecciatina al veleno all’ex… All’interno del docu-reality di Canale 5 lui l’aveva tradita con la single Nunzia e aveva lasciato la fidanzata, dopo 16 anni di relazione. Una volta uscito da “”, però, il ragazzo aveva cercato di riconquistarla ma allo stesso tempo aveva continuato la sua frequentazione con Nunzia. Il doppio ...

