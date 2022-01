A Verissimo debutta “C’è posta per te e poi…” i protagonisti racconteranno il dopo

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Finalmente, sono anni che ci aspettavamo qualcosa di questo genere ed è successo! Finalmente in casa Mediaset hanno capito di avere qualcosa di molto molto interessante per le mani e di non averlo mai sfruttato: ilC’èper te. E sarà Silvia Toffanin, con il suo, a dimostrazione della grandissima sintonia con Maria de Filippi, ad avere l’occasione di raccontare quello che accade, alla fine del programma e anche mesi o giornile storie viste su Canale 5 al sabato sera. Lo diciamo da anni che Maria avrebbe dovuto fare un “C’èper te e poi” e adesso ecco che succede realmente. Complice probabilmente anche il grande successo di alcune storie ( pensiamo ad Alessia, la protagonista di C’èper te di sabato, tradita dal marito con sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo debutta

