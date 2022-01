Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2022 ore 12:30 (Di giovedì 13 gennaio 2022) Viabilità DEL 12 GENNAIO 2022 ORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’A1 Roma NAPOLI LAVORI IN CORSO AL KM 585 TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE ANDIAMO IN A12 Roma TARQUINIA ATTENZIONE AL VENTO FORTE DALLA Roma FIUMICINO A CIVITAVECCHIA PORTO. PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE AL KM 17 TRA APRILIA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO TRA LE PROVINCIE DI FROSINONE E LATINA CODE PER LAVORI SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI DA PROSSEDI A GIULIANO DI Roma NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE NEL REATINO SUL RACCORDO RIETI TERNI TRA ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 gennaio 2022)DEL 12 GENNAIOORE 12.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’A1NAPOLI LAVORI IN CORSO AL KM 585 TRA LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. PRESTARE ATTENZIONE ANDIAMO IN A12TARQUINIA ATTENZIONE AL VENTO FORTE DALLAFIUMICINO A CIVITAVECCHIA PORTO. PERMANGONO LE CODE PER INCIDENTE SULLA NETTUNENSE AL KM 17 TRA APRILIA E CAMPOLEONE DI LANUVIO NELLE DUE DIREZIONI CI SPOSTIAMO TRA LE PROVINCIE DI FROSINONE E LATINA CODE PER LAVORI SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI DA PROSSEDI A GIULIANO DINELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI E SEMPRE PER LAVORI CODE ANCHE NEL REATINO SUL RACCORDO RIETI TERNI TRA ...

