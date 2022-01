Tutti hanno notato l’accessorio di Jennifer Lopez: è piena di cristalli, pazzesco! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Tutti hanno notato l’accessorio di Jennifer Lopez, esso è pieno di cristialli ed è veramente pazzesco: ecco di che cosa si tratta Oltre ad essere una delle artiste più famose del globo terreste, J.Lo è anche una fonte di ispirazione per moltissime donne. Durante la sua carriera, molte hanno cercato di imitarla, sia dal punto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 14 gennaio 2022)di, esso è pieno di cristialli ed è veramente pazzesco: ecco di che cosa si tratta Oltre ad essere una delle artiste più famose del globo terreste, J.Lo è anche una fonte di ispirazione per moltissime donne. Durante la sua carriera, moltecercato di imitarla, sia dal punto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

borghi_claudio : Ho riascoltato la puntata di stasera di @RaiPortaaPorta Scopro che @BrunoVespa ha detto che ci sono in terapia int… - TeresaBellanova : Oggi posso dire alla prova dei fatti: è stata la scelta giusta. Le nostre dimissioni un anno fa hanno determinato i… - UNICEF_Italia : A 16 anni Ebrima è andato via dal suo paese, il Gambia ????, in cerca di un futuro migliore. Ha attraversato il deser… - justadjckhead : sto fatto che nelle ff tutti hanno la stanza degli ospiti non mi sta bene - FraPol30 : @massimilianodu Uno come un altro, l’hanno riportato tutti -