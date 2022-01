Transizione ecologica - I fornitori | Sì a un cambiamento socialmente equo | no ai divieti tecnologici

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Un'efficacedovrebbe porre l'attenzione sulla riduzione delle emissioni e sulla dimensione sociale e non riguardare: con queste parole, l'associazione europea deiautomobilistici (Clepa) presenta l'esito del convegno online "The Sustainable Mobility Transformation Green AND Just? che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni europee, dell'industria dell'auto e del mondo accademico. Durante l'evento sono stati discussi i principali risultati di un recente studio commissionato dall'associazione alla società di consulenza PwC, da cui è emerso come l'approccio scelto da Bruxelles nel pacchetto di misure "Fit for 55, incentrato solo sulle auto a batteria, metta a rischio circa 600 mila posti di lavoro legati alla produzione di motori a combustione nel Vecchio ...