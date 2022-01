Storico record del caldo a Onslow +50 7°C in Australia

Advertising

climatewatch_ : Australia, eguagliato il record storico del 1962: registrati 50.7C ad Onslow, nella parte occidentale del Paese. Le… - MazzaferroRocco : @Cris69barco @Mau_Romeo Dai, comunque una giornata storica. Oltre alle 2 pere, un record mondiale storico: 75 rigor… - TelliniMassim : #MadeInItaly ?????? Nel terzo trimestre del 2021 l’export dei #distretti #industriali ha registrato un aumento tenden… - ASI_storico : Asi, il bilancio di un anno da record: oltre 3000 eventi dinamici, 900 culturali, 600 iniziative solidali - ASI_storico : ASI, il bilancio del 2021 è da record -

Ultime Notizie dalla rete : Storico record

Virgilio Sport

Si tratta di uno sciopero "", come ha detto il professore di Storia dell'Educazione Claude ... Leggi Anche Covid, nuovodi contagi in Francia: 368mila casi in 24 ore e 270 morti. In Gran ......e nelle nostre filiali nel mondo è stata tale che siamo riusciti a ottenere risultati. ... 'Con 59.447 moto consegnate ai clienti, Ducati registra un risultatoe sottolinea ancora una ...Non si può non dire che l’impatto al Chelsea di un allenatore top come Thomas Tuchel sia subito stato decisivo nella storia dell’importante club inglese. Lo confermano i numeri e tutti i traguardi con ...Il Manchester City ha finalmente ottenuto un fatturato maggiore di quello dei cugini del Manchester United: 683 contro 592 milioni ...