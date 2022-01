Sciopero trasporto pubblico locale, venerdì 14 gennaio stop di 4 ore: ecco orari e città (Di giovedì 13 gennaio 2022) È stato confermato per venerdì 14 gennaio lo Sciopero nazionale di 4 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico locale ai quali si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori. I sindacati hanno dato l’ufficialità spiegando che la protesta che interesserà bus urbani, extraurbani, metro, tram e ferrovie concesse. Lo Sciopero è stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri "per il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017. Da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso". Le organizzazioni sindacali rivendicano “il rinnovo del contratto per il miglioramento delle ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 13 gennaio 2022) È stato confermato per14lonazionale di 4 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori delai quali si applica il contratto nazionale degli autoferrotranvieri internavigatori. I sindacati hanno dato l’ufficialità spiegando che la protesta che interesserà bus urbani, extraurbani, metro, tram e ferrovie concesse. Loè stato proclamato unitariamente da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri "per il rinnovo del Ccnl, scaduto il 31 dicembre 2017. Da questa scadenza è stato siglato un accordo ponte fino al 2020 che ha regolato solo un arretrato economico per il triennio già trascorso". Le organizzazioni sindacali rivendicano “il rinnovo del contratto per il miglioramento delle ...

Advertising

FisacCGILgenova : RT @Cgil_Liguria: Venerdì 14 gennaio #sciopero nazionale del #trasporto locale ??Anche in #Liguria possibili ripercussioni sul servizio di… - BabboleoNews : Domani in tutta la #Liguria avverrà uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale per il rinnovo del contratt… - PerugiaToday : Sciopero del trasporto pubblico, si ferma anche il Minimetrò di Perugia: la fascia oraria garantita - riviera24 : In Liguria scatta lo sciopero del trasporto pubblico locale, in provincia di Imperia niente autobus Rt per 4 ore -… - infoitinterno : Trasporto pubblico, sciopero nazionale di 4 ore il 14 gennaio – Luna Notizie – Notizie di Latina -