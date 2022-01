Sci | Cdm | Weidle precede Goggia in prima prova discesa Zauchensee

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma, 13 gen. - (Adnkronos) - Kiraha fatto segnare il miglior tempo nellacronometrata nellafemminile di Altenmarkt/(Aut), in programma sabato 15 gennaio alle ore 10.45. La sciatrice tedesca ha fermato il cronometro sull' 1'48?49ndo di 15 centesimi Sofia, e la svizzera Lara Gut-Behrami, terza a 42 centesimi. Non ha preso parte allala statunitense Breezy Johnson, non al meglio della condizione fisica. Buona prestazione anche per Nicol Delago: la 26enne appartenente al Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, ha fatto segnare il quarto tempo a 0”72 dalla leader teutonica. Altre quattro italiane tra le prime venti con Francesca Marsaglia decima a 1?57, Nadia Delago dodicesima a 1”71, Elena Curtoni ...

